TalTechi kapten siirdub ootamatult Hispaaniasse 

"Eile hommikul teatas kapten Jaan Puidet, et tuli kiire ja ootamatu pakkumine Hispaania esiliigast," kirjutas TalTech. "Juba õhtuks oli tal vaja anda kiire vastus! Jaan ütles, et tal on väga raske ära minna. Eriti veel nüüd, kui meeskond rühib vaikselt ülespoole ja asjad hakkavad paika loksuma, aga pakkumine mängida Hispaania esiliigas ei tule iga päev ja kui ta praegu sinna ei läheks, kahetseks ta seda tulevikus."