Konkurendi võidule panustanud Rootsi suusataja sai võistluskeelu: see on laialt levinud! 

Kurioosne on see, et Novak tõmbas endale ise häda kaela, kui lausus 20. novembril Bruksvallnas pärast võidukat 15 km klassikadistantsi videointervjuus, et eeldas William Poromaa võitu.

"Panustasin eile Williami võidule, seega on natuke kurb, et selle ära rikkusin, aga ju see on seda väärt," sõnas Poromaale 7,4 sekundiga ära teinud Novak mitu nädalat tagasi Expressenile.

Kuivõrd säärane tegevus on nii rahvusvahelise alaliidu (FIS) kui ka Rootsi spordiliidu reeglite rikkumine, algatas Rootsi suusaliit Novaki suhtes uurimise, mis leidis eile lõpplahenduse. Novakile määrati 9. detsembrist kuni 9. jaanuarini kehtiv võistluskeeld.

Novak lisas eile Expressenile, et panustamine on Rootsi suusaringkondades tavapärane nähtus, mistõttu ei osanud ta arvatagi, et rikub mingeid reegleid. "Seda (oma sõitudele panustamist) pole kunagi varem suusamaailmas probleemina esile toodud. Vähemalt mina pole sellest kuulnud," sõnas ta ja kinnitas, et ei kavatsenud kuidagi tulemusega manipuleerida.

Kuna tegemist oli Rootsi suusatamises esmakordse kaasusega, ei osanud ta arvata, millise karistuse võib saada. Kuuajaline võistluskeeld oli Novakile kergendus, kuna tema hooaeg Visma Ski Classics maratonisarjas algab 14. jaanuaril ehk viis päeva pärast keelu lõppemist.