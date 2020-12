VIDEO | Martin Himma siirad emotsioonid ja kommentaarid suurepärasele võistlusele: uskumatu! 

Nüüd saab Himma YouTube'i kanalilt vaadata videoblogi, kust näeb Gomsi kohasõite, mida ta ise paralleelselt kommenteerib. Sõitude vahele on pikitud vahetud emotsioonid võistluspäevalt.

"Finaal on läbi. Uskumatu! Uskumatu!" sõnas ta rõõmsalt. "Ma ei tulnud täna siia võistlustele mõtetega, et saan finaali. Mõtlesin korra peas, et tahaks veerandisse (veerandfinaali ehk 30 sekka – M. T.) jõuda. Rohkem isegi ei mõelnud. Nüüd olin finaalis viies. Jube!"