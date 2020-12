Kergejõustiku sise-MM lükati taas edasi 

Kergejõustiku sise-MM pidanuks algselt aset leidma tänavu aasta 13.-15. märtsil, kuid võistlus lükati koroonaviiruse hoogsa leviku tõttu 12 kuu võrra edasi. Nüüd Rahvusvaheline Kergejõustikuliit teatas, et korraldajad on valmis MM-i võõrustama pärast Belgradi 2022. aasta sisemaailmameistrivõistlusi, 2023. aasta märtsis.

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit lisas, et see ei tähenda siiski eelseisva sisehooaja ära jätmist. "Sportlastel on nende hinnangul ikkagi piisavalt võimalusi erinevatel võistlustel enda proovile panemiseks, eeskätt World Indoor Touri näol. Lisaks on praeguse seisuga plaanis veel kergejõustiku sise-EM, mis peetakse 5.–7. märtsini Poolas Torunis," kirjutas WA