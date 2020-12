Sulgpallikoondis tuli raskest seisust välja ja võttis EMi avamängus väärt võidu 

Eesti sulgpallikoondis alustas täna Inglismaal võistkondliku EM valikturniiri. Esimesena kohtuti Rootsiga. Kohtumist Rootsiga võis enne turniiri pidada võtmemänguks, mis enim mõjutab Eesti kohta alagrupis. Teisteks alagrupi vastasteks on esimese paigutusega Inglismaa, kelle vastu on väga raske saada kõigil ülejäänud võistkondadel. Neljas koondis Eesti alagrupis on Ungari, keda maailma edetabeli kohtade ja seniste tulemuste järgi võib pidada Rootsist mõnevõrra nõrgemaks vastaseks.