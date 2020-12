Marko Reikop: ma lähen rallinädalavahetustel paiste 

Kuidas oma teemaga Ringvaatesse saab? Ma olen kuulnud, et kui on huvitav teema, siis saab, aga mida see huvitav tähendab?

See, mis on huvitav, on ka iga päev väga erinev. Sellepärast ongi Ringvaadet raske teha, et täna võib olla huvitav see, mis ei olnud huvitav eile. Ja veel üks asi: kell kümme hommikul on vähesed asjad huvitavad, aga kell 18.30 on huvitavaid asju palju rohkem.

Grete: On ka kohti, kus saab selle kohta vihjeid. Kui meile mõnikord tundub, et teemasid üldse ei ole, siis me vaatame näiteks portaalide kõige loetavamaid uudised, kõige kommenteeritumaid uudised ja siis hakkame sealt mõtlema, et miks see inimesi huvitab.

Marko: Muidugi, huvitavus ei tähenda seda, mis meile isiklikult huvitav on. Inimene on selles mõttes ainulaadne olend, et ta suudab otsuseid teha ka nii, nagu ta ise istuks iseenda kõrval. On mingisugused teemad, mis mulle kunagi huvitavad ei ole, aga ma saan aru, et vaatajale on ja neid me teeme.

Näiteks?

Grete: Kui on ralliteema, me viskame loosi.