AMETLIK: Aivar Rehemaa ei pannud toime dopinguvastaste reeglite rikkumist 

„Küsisin ja uurisin Mati Alaveri käest võimalust, et saada seda läbi Soome suusaliidu. Ma ei osanud ette näha, et kutse saamine on kuritegu. See on tõesti minu viga. Lasin tal uurida, et kas meil oleks kuidagi võimalik saada ametlik kutse ja see oli kahe päeva pärast minu postkastis. Seal see asi lõppes ja ma ei osanud näha, et kus on probleem. Tuleb välja, et see on täna kuritegu,“ lisas Rehemaa toona.