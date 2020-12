Ott Tänak: tahan järgmisel aastal oma individuaalse MM-tiitli tagasi saada 

"Oli keeruline aasta, sest pidin uut meeskonda tundma õppima. Ilmselgelt pole me väga palju koos olnud," selgitas portaalile DirtFish Tänak, kes siirdus aasta alguses Hyundaisse ja tuli tänavu MM-sarja üldkokkuvõttes kolmandaks. "Hooaeg üldiselt oli üsna lühike, kuid kindlasti õppisime palju ja sain väga palju õppetunde. Nüüd on väga oluline neid järgmisel aastal praktikas rakendada."

"Siiski on mul hea meel olla osa sellest meeskonnast ja tootjate tiitlist. Mulle avaldas muljet, kuidas kõik reageerisid pandeemia rasketele väljakutsele, see on selle raske töö ja sihikindluse tulemus," jätkas Tänak. "Ootan huviga järgmist aastat ja kindlasti tahan tagasi saada oma individuaalse MM-tiitlit."