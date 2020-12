Gümnaasiumit lõpetav Kelly Sildaru: praegu Soomes treenides on väga raske õppimiseks aega leida 

Veebruaris pidanuks Sildaru sõitma Hiinasse, kuhu olid planeeritud freestyle-suusatamise maailmameistrivõistlused. Eelmisel nädalal andis rahvusvaheline suusaliit teada, et MMi ei toimu. Põhjuseks loomulikult koroonaviirus ja sellest tingitud reisimis- ning karantiinipiirangud. „Ega ma ei oskagi seisukohta võtta,“ tunnistab 18aastane Sildaru suurvõistluse ärajäämise kohta. „Kui sellest teada anti, siis oli nõme tunne, aga me ei saa ju midagi muuta ega teha, et see toimuks. Pigem tuleb loota, et teised võistlused toimuvad ja vähemalt kuhugi saab minna.“