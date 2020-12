Ogier ja Adamo kui ühest suust: Monza ralli võiks tulevikus MM-sarja kuuluda 

MM-hooaja lõppvaatuse eel polnud ralliringkond kindel, kas ja kuidas Monza etapp õnnestub. Vastupidiselt "klassikalistele" etappidele sõideti Monzas kahel päeval sealse ringraja ümbruses ning tavakasutuses teid mõõdeti vaid laupäeval.

Seitsmekordse maailmameistri sõnul võiks etapp olla ka edaspidi WRC-kalendris. "Segu lumest ja väga ilusatest mägede vahel sõidetud kiiruskatsetest, oli meile hea väljakutse," jätkas ta. "Minu silmis oli see MM-sarja vääriline etapp. Miks mitte siia tulevikus tagasi tulla?"

Ogier' silmis võiks etapp olla veelgi parem, kui sõitjatel ja korraldajatel oleks rohkem aega valmistumiseks. Ainsa murena nägi ta Monza kruusalõike, kus teede olukord muutus kohutavaks.

"Samas keegi ei ootanud, et nädalavahetusel on selline ilm. Teed olid terve nädala vee all," sõnas prantslane, kelle sõnul said autod seetõttu kõvasti vatti. "Kui tuleme tagasi, siis mõned asjad võiksid olla paremad, aga sa saad alati areneda. Esimese korra kohta olid asjad hästi. Siin on potentsiaali teha asju paremini."

Ogier tunnustas korraldajaid ka turvalisuse ja "mulli" hoidmises, tema kiidusõnudega liitus kaardilugeja Julien Ingrassia. "Tean, kui palju inimesi töötas sellise ürituse nimel ja tahaksin neid õnnitleda," ütles Ingrassi. "Ma arvan, et kõik sujus hästi ja võin teile öelda, et päris kummaline oli ühel päeval sõita katset ühtpidi ja järgmisel teistpidi. Tehti suurepärast tööd, et kõik šikaanid ja märgid üles panna. Inimesed töötasid selle ilmaga öösiti ja ei teinud ühtegi viga."

Meestega nõustus ka Tänaku boss Andrea Adamo, kes endalegi üllatuseks oli Sébastien Ogier'ga ühel meelel. "Ma tean!" ütles Adamo. "Kurat võtaks!! Seda ei juhtu tihti, kuid selles küsimuses olen temaga nõus!"