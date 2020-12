Ferrari vormel-1 meeskonna juht avaldas Michael Schumacherist senirääkimata loo 

„Pärast esimest testimist läks ta koheselt Jean Todti (toonane Ferrari vormel-1 meeskonna juht) juurde ning ütles, et me peame esimest kurvi muutma, sest Schumacher ei taha seda enam kunagi näha. Ja me muutsimegi rajal esimese kurvi ära. Need mälestused on mul selgelt peal nagu see toimunuks eile. See oli uskumatu kogemus,“ meenutas Binotto.