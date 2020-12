Cristiano Ronaldo postitas sotsiaalmeediasse Lionel Messit mõnitava pildi 

Ronaldo õde Elma Aveiro, kes on varemgi bravuurikate avaldustega esinenud, postitas mängi järel sotsiaalmeediasse pildi, kus Messi aladlikult Ronaldo ees palvetab.

Postitus on ka juba päris palju pahameelt pälvinud. Näiteks kasutaja blaugrana__ kommentaar „Kui ma oleks Messi vend, ei kujutaks ette, et nii ebaviisaka foto postitaksin“ on kogunu pea 2000 meeldimist.