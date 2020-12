Valitsev meistermeeskond Flora palkas uue väravavahi 

Nõmm lausus elu esimest klubivahetust kommenteerides, et on koduklubile tänulik temaga tehtud töö eest.

“Minusse usuti siin alati. Tänavu tundsin selgemalt kui kunagi varem, et olen edasi liikumiseks küps,” kõneles hinnatud kindamees. “Floraga liitumine tähendab sammu edasi, ent samas pean end hakkama uues keskkonnas tõestama ja üles töötama, sest mänguminutid ei ole uuele tulijale kusagil garanteeritud. Viljandis kogutud kogemuste abil saan sellega kindlasti hakkama. Aitäh usalduse ja abi eest minu treeneritele, eriti Rait Ojale ja Mati Jürissonile, aga ka klubi juhtidele, fännidele ja kogukonnale. Olen teile väga, väga tänulik!”

Tuleviku juhi Raiko Mutle sõnul on klubi Karl-Romet Nõmme karjääri edendamisse panustanud kaua ja pühendunult. “Oleme pikka aega ja takistuste kiuste otsinud võimalusi, kuidas Karl-Romet saaks teha karjääris järgmise sammu,” rääkis Mutle. “Sestap on mul hea meel, et tänavu langesid kokku kõik tingimused väärika ning kõigile osapooltele kasuliku ülemineku teoks saamiseks.”