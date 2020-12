Läbi aegade parim olümpiasportlane ei usu maailmarekordite purustamisesse OMil: sportlased ei pruugi vaimselt taastuda 

„Ausalt öeldes jätab olümpiamängude edasilükkamine palju suuremajälje, kui keegi oskaks arvata. Parimatest parimad tulevad ilmselt tugevatena tagasi ja me näeme häid aegu, aga maailmarekordite purustamist? Ma ei usu,“ hindas 35aastane Phelps.

Phelpsi sõnul on paljud sportlased depressioonis ning isegi kui füüsiliselt suudetakse taastuda, siis mõistus võib kippuda tõrkuma.

„Mentaalne ettevalmistus on nii palju häiritud ja mõned sportlased ei pruugigi sellest üle saada,“ arvas Phelps.

Phelps on elu jooksul isegi vaimsete probleemidega võidelnud ja olnud seetõttu sageli USA olümpiakomitee suhtes kriitiline, sest tema meelest peaks katusorganisatsioon neile paremat tuge pakkuma. Ujumislegendi sõnul on veidi hakatud aru saama, et terves kehas peab olema ka terver vaim.