VIDEO | Mike Tysoni tagasitulek tõi suure kasumi ja poksilegend võib järgmises matšis minna vastamisi vana „sõbraga“ 

Kuna online-pääse matšile maksis 49.99 dollarit (ca. 41.20 eurot), siis tähendab see, et kokku tõi matš pea 66 miljonit eurot tulu. See näitab selgelt, et 54aastase Tysoni vastu tuntakse huvi ka veteranieas ning ameeriklane on hakanud juba uuest matšist mõtlema.



Kõige rohkem on pakutud järgmiseks vastaseks Evander Holyfieldi, kes on Tysoni ehk kõige kuulsam vastane. Kaks meest kohtusid esimest korsa 1997ndal aastal ning Holyfield võttis siis üllatusvõidu ning ühtlasi MM-tiitli.