„Mõistan, et maailmas on hullemaid asju, kui sündida miljardäri pojana. Ma tean seda,“ ütleb Stroll BBCle antud intervjuus. Stroll pole aga üks neist, kes lihtsalt isa rahakoti peal liugu laseb — ta on tuntud erakordselt tööka ja küllaltki andeka sõitjana.



Isale, Kanada miljardärile Lawrence Strollile kuuluvas tiimis sõitev Lance Stroll on tänavu teeninud kaks poodiumikohta ning kuna oma debüüthooajal 2017.aastal sai ta samuti, on ta pjedestaalil käinud juba kolmel korral. Sellest hooajast pärineb ka Türgi etapil välja sõidetud karjääri esimene pole position. Palju kiibitsejaid ütlevad, et Stroll on nii kaugele jõudnud ainult tänu isa rahakotile, ent sel hooajal on kanadalane kogutud 74 punkti ja kaks poodiumikohta näitavad, et temas on sisu.

Williamsis sõidab Nicholas Latifi ja Haasis uuest hooajast Nikita Mazepin, kes mõlemad on samuti miljardäride võsukesed ja suuresti just seetõttu kuninglikus mootorispordisarjas. Stroll sai esimese kardi kuueaastaselt ning armus mootoritesse koheselt.

„Olin suur Michael Schumacheri fänn. Nädalavahetusel vaatasin alati tema võistluseid ja kui suuremaks kasvasin, oli tema alati mu eeskuju. Nii kui oma esimese kardi sain, seadsime parklasse käbid kurvideks ja veetsin sõites iga päev tunde. Sealt tuli see pisik, sealt algas kogu teekond,“ meenutas Stroll.

Tänavu on Rasing Pointil olnud suurepärane aasta, mis tipnes eelmisel nädalavahetusel Strolli tiimikaaslase Sergio Perezi võiduga Bahreini MM-etapil. Konstruktorite karikasarjas hoitakse kokkuvõttes kolmandat kohta Mercedese ja Red Bulli järel. Kusjuures eelmise hooaja punktisummad on nad juba enne viimast etappi peaaegu kahekordistanud. Strolli sõnul on nii tal endal kui ka tiimil eesmärk lähitulevikus maailmameistriks tulla.