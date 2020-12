Laskesuusatamise MK-sari sai uue etapivõitja, jälitussõitu pääses üks eestlane 

Laskmise kohta sõnas endine murdmaasuusataja järgmist: "Tegelikult tundsin end päris hästi, aga lamades tõmbasin kolmanda või teise lasu ajal ühe padruni välja ja see lõi rütmi sassi. Teadsin, et pean hakkama veel varu võtma. Varu võtsin liiga rabedalt. Lamades oleks pidanud maksimaalselt ühega ära saama (tuli kaks trahviringi – M. T.). Püsti – mis sa teed?! Tahaks sealt kiiremini minema saada. Relv seisis tegelikult väga hästi, arvasin, et siin tiirus on veel raskem lasta."