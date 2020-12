Artti Aigro: üldiselt võib päevaga rahule jääda, aga lennumäe kiirus valmistab natuke raskusi 

Ta lendas täna avavoorus 200,5 ja teises 196,5 meetrit. Eilses kvalifikatsioonis püstitas Aigro küll 211meetrise õhulennuga isikliku rekordi, kuid tema MMi pikkuselt teine õhulend on neljapäevase treeningu 201 meetrit. Ta nõustus, et pole veel sel nädalal Planicas korralikult lendama saanud.

"Ütleme nii, et tehniliselt on parandamisruumi. Lennumäe kiirus on kõvasti suurem kui hooaja alguse etappide mägedel on olnud, natuke raske on hooga kaasa saada. Asi jääb rohkem rütmi taha," märkis ta.