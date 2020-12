Dopinguarst Schmidti kirev menüü: hobustele mõeldud aine, geenidoping ja tuvastamatu EPO asendaja 

Thevise sõnul on kõige märgilisem see, et üks Schmidti klientidest – Süddeutsche Zeitungi väitel murdmaasuusataja – tarvitas geenidopingut. Lihtsalt öeldes programmeerib Repoxygen inimkeha ümber nii, et see hakkab tootma rohkem punaseid vereliblesid, mis aitavad hapnikku veres paremini transportida. Seda ainet pole kunagi ühegi sportlase organismist leitud. "Nees on esimesed detailsed indikatsioonid, et geenidopingaineid on kasutatud," märkis Thevis.