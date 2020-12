BOIKOTT LÄBI: Rootsi suusakoondis tegi lisakulutuse ja osaleb Tour de Skil 

Rootslased loobusid sarnaselt soomlastele ja norralastele koroonaviiruse pandeemia tõttu sel nädalavahetusel Davosis ja järgmisel Dresdenis toimuvatest MK-etappidest, seega tekib õigustatult küsimus, et miks on kolme nädala pärast parem Šveitsi reisida kui praegu.

"Davosiks olid meil broneeritud lennud ja hotellid teiste inimeste keskel," selgitas Rootsi koondise peatreener Anders Byström Aftonbladetile. "Ja mõned [korralduslikud] detailid vajasid pärast Ruka võistlus parandamist. Nüüd näeme, kas seda on tehtud, enne kui ise karusselliga liitume."

Suusatuur algab 1. jaanuaril Šveitsis Val Müstairis ning jätkub Itaalias Toblachis ja Val di Fiemmes. Kui Norra koondis teatas nädala alguses, et jätab pandeemia tõttu vahele ka Tour de Ski, siis rootslased leidsid võimaluse minna.

Ettevaatusabinõuna reisivad nad Rootsist Šveitsi ja tagasi tšarterlennuga. "Saime hea pakkumise ja lähme elupaigale võimalikult lähedale. Sankt Gallenis on avatud pisike lennujaam, kus saame olla täiesti üksi. Maandume ja lähme sealt otse hotelli," kirjeldas Byström.

Kui palju see maksma läheb, ei soovinud ta ütelda. "Turunduse poole pealt on oluline, et oleme nähtavad. Peame selle löögi vastu võtma. Oleme praegu kodus, seega hoidsime selle pealt pisut kokku," sõnas treener.