VALUS ÕPPETUND: süütu tööotsa vastu võtnud sportlane sattus hoopis geipornofilmi 

Capewell, kes nüüdseks on naisemees, meenutas, et 20aastaselt tehti talle pakkumine osaleda spordiriiete modellina fotosessioonil. Kuid tavalise pildistamisena alanud üritus läks kiirelt üle täiskasvanutele mõeldud linateose filmimiseks, kus Capewelli partneriks oli teine mees.

"Olin noor ja naiivne," tunnistas Capewell, et filmimeeste pakutud rahahunnik pimestas teda niivõrd, et ta ei adunud olukorra kogu tõsidust ja võimalikke tagajärgi.

Et ragbi on teatavasti karmide meeste mäng, selgitas Capewell olukorda eraldi ka oma meeskonnakaaslastele praeguses koduklubis Penrith Panthersis.

"Raske on kogu lugu sõnadesse panna, kuid tegin modellitööd, kui mind meelitati osalema täiskasvanute filmis. Ma ei teadnud sel hetkel, et teiseks osapooleks on see vana veidrik. Ma tunnen kohutavalt suurt piinikkust ja mul on väga häbi, kuigi see juhtus siis, kui olin nii noor," kirjutas Capewell tiimikaaslastele.