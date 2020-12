Sebastien Ogier: veider, et Toyota meeskondlikuks maailmameistriks ei tulnud 

"Me ei ole tootjate arvestuses meistrid, kuigi mul on selline tunne, et kui Toyota sõitjad lõpetavad kokkuvõttes esimese ja teisena, siis me ikka ikka teatud mõttes oleme seda," arutles Ogier DirtFishi portaalile antud usutluses. "See on minu jaoks jätkuvalt veider, et me ei võitnud tootjate arvestuses. Mulle tundub, et me oleks seda väärinud: me võitlesime kolme sõitjaga viie vastu ja jõudsime neile nii lähedale."