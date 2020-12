Kalevite must päev: Cramo sai Ühisliigas tappa Unicsilt ja TLÜ koduliigas Pärnult 

Kolm minutit mängitud ja Wolters tabab taas kaugelt. Kalev kolmandal veerandil taga 0 : 6 ja mängus kokku 34 : 54. Hakkab see asi käest ära minema... Nahutada võiks Keene'i, kelle mäng on täna väga tujutu. Pahatihti on rünnakud lõppenud jänki arusaamatute visetega ja ka kaitses on mitu korda kärisenud just tema pealt. Mõlema Woltersi tabamuse puhul jäi ta vastasest väga-väga kaugele.