OTSEBLOGI | Mida suudab Kalev/Cramo Venemaa tippklubi vastu? 

Kalev/Cramo on hetkel võidu ja nelja kaotusega tabelis 11. kohal, Unics on kuuest mängust võitnud pooled. Nende võidud on tulnud Astana, Jenissei ja Himki vastu, kaotatud on Lokomotiv-Kubanile, Zielona Gorale ja viimati Zeniidile 64 : 81 Paremini läheb neil Eurocupis, kus üheksast matšist on võidetud kuus.