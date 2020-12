SAHINAD: Rootsi talveralli jääb ära, Soomes toimub kaks MM-etappi 

Viimane siiski kindel pole, sest koroonaolukord riigis on äärmiselt keeruline ning lähinädalatel pole paranemist loota. Rootsi MM-ralli korraldaja on mitmel korral märkinud, et nende võistluste jaoks on ülekaalukalt kõige olulisem sissetulekuallikas piletitulu, mistap ilma publikuta seda pidada ei saa, kirjutab Soome ralliajakirjanik Jari Hotti.