EESTLASED VÕÕRSIL: Kitsingu ja Laane koduklubid said tappa 

Hooaega hästi alustanud Rytas on kaotanud viimasest üheksast kohtumisest kuus, sealjuures on tappa saadud viimases viies matšis. Kui nädala alguses jäi Kitsingu tööandja meistrite liigas alla Riia VEFile, siis laupäeval kaotati koduliigas Lietkabelisele.

Nii Rytasel kui Lietkabelisel on koduliigas seitse võitu, kuid esimene on need võtnud tosina ja teine üheksa kohtumisega. Liigat juhib oodatult Kaunase Žalgiris.