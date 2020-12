VIDEO | Joshua alistas raskekaalu tiitlilahingus Pulevi ja lubas „sajandi poksimatšis“ kohtuda Furyga 

"Tahtsin juba eelmisel aastal seda väljakutset. Mulle ei loe vastane. Oluline on pärand ja meistrivöö. Kui selleks peab kohtuma Tyson Furyga, siis kohtun temaga. See pole väga suur asi," andis 31aastane vägilane lootust, et ta läheb kaasmaalasega kokku.

Promootor Eddie Hearn tunnistas, et hakkab kohe matši korraldamise osas tööd tegema. "Teame, mida peame tegema. Alates homsest tegeleme Tyson Fury matši korraldamisega. See oleks Suurbritannia ajaloo suurim poksimatš. Ma luban, et ta (Joshua - E.K.) tahab seda. Ta on maailma parim raskekaalu poksija. Vähem juttu, rohkem tegusid. Teeme selle ära!" ütles Hearn.