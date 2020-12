Koroonaviiruse läbi põdenud Hamilton: ma pole veel päris terve 

Tänavu juba oma seitsmenda maailmameistritiitli kindlustanud Hamilton nakatus koroonaviirusesse ja pidi vahele jätma eelmisel nädalavahetusel Bahreinis sõidetud etapi. Nüüdseks on britt andnud negatiivse viiruseproovi ja saab hooaja viimasel etapil Abu Dhabis kaasa lüüa. Samas tunnistas mees, et läbi põetud haigus annab veel tunda.

„Ütlesin varasemalt juba Austraalias, kui tõsine see viirus on. Tunnen tõsiselt kaasa kõigile, kes on selle läbi põdenud või haigusele mõne oma lähedase kaotanud,“ vahendasid vormeliportaalid Hamiltoni sõnu. „See on vastik viirus. Ma ei ole veel 100% terve, tunnen endiselt midagi oma kopsudes. Aga vahet pole, sest sõidaksin niikuinii isegi siis, kui üks mu käsi oleks otsast ära tulemas, sest seda me võidusõitjatena teemegi.“