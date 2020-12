HULL LUGU! Eesti vastu mänginud Hollandi koondislane võib minna pereliikme pussitamise eest neljaks aastaks vangi 

Portaal rt.com vahendas Telegraafi infot, et 28aastane Promes võeti politsei valve alla täna hommikul. Meest süüdistatakse selles, et suvel läks ta Abcoude’i linnas toimunud perekogunemisel ühe sugulasega tõsiselt vaidlema ning asi kulmineerus sellega, et jalgpallur pussitas teda. De Telegraafi väitel sai pereliige tõsiseid haavu, sealhulgas tekitas Promes talle väga korraliku põlvevigastuse. Olukorda sekkusid pealtnägijad, kes päästsid vutimehe sugulase veel hullematest kannatustest.