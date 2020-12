Jalgpall Lukaku ja teised Interi staarid tegid Klavanile säru Toimetas Kaarel Täll , täna 17:16 Jaga: M

Cagliari's Estonian defender Ragnar Klavan (R) holds off Inter Milan's Belgian forward Romelu Lukaku during the Italian Serie A football match Inter Milan vs Cagliari on January 26, 2020 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA

Itaalia jalgpalli kõrgliigas kaotas Ragnar Klavani tööandja Cagliari koduväljakul 1 : 3 Milano Interile. Eestlane sekkus vahetusest 68. minutil.