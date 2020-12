VIDEO | PÖÖRANE JÕUD: Eesti mees püstitas kükkimises maagilise rekordi 

Silbaum võitis meestest 97,39 punktiga. Eelmise aasta võitja Mihkel Raadik sai hõbeda 94,73 ja Argo Erit pronksi 84,95 punktiga. Silbaum võitis kulla kuni 105kiloste meeste seas 940 kiloga: kükk 400, surumine 220 ja jõutõmme 320. Erit sai hõbeda 820 kiloga. Raadik võitis kuni 120kiloste meeste võistluse 975,5 kiloga (380,5+255+340).

Naistest läks absoluudi kuld Kaljulale 86,43 punktiga, hõbe Liisa Perile 80,86 punktiga ja pronks Helena Veelmaale 78,67 punktiga. Kaljula võitis väiksema kulla kuni 72kiloste naiste arvestuses 510 kiloga (190+135+185), Peri kuni 57kiloste seas 420 kiloga (170+85+165) ja Veelmaa kuni 84kiloste seas 470 kiloga (177,5+102,5+190).

„Sisimas teadsin, et see on minu võistlus. Olen igakülgselt enda arengusse panustanud ja teadsin, milline on eeldatav tulemus,” sõnas Kaljula, kes lõi üle 2014. aastast Laura Laanele kuulunud rekordid. Silbaum ja Kaljula treenivad Spartas, mis oli edukaim nii meeste kui ka naiste arvestuses.

„Loorberitele puhkama ei saa jääda, naised astuvad kannale. Ma olen neile tänulik ja loodan, et meie ühised püüdlused kannavad ka edaspidi vilja. Eriti tänulik olen muidugi Margusele, kelle tõttu on kogu minu areng võimalik olnud. Lisaks olen tänulik kogu tiimile, mis on järjest suuremaks kasvanud ja kus igal juhul on olemas keegi, kes trennis abistab,” lisas ta.

See võistlus oleks pidanud toimuma juba märtsi lõpus, kuid lükkus edasi eriolukorra tõttu. Nii Silbaum kui ka Kaljula tõdesid, et selline olukord mõjutab.

„Ettevalmistus võistluseks oli natuke rutakas. Tavaliselt valmistun varustusega võistluseks vähemalt 100 päeva, mille ajal saab pidevalt varustust katsetada. Käesoleva võistluse ettevalmistus kestis 40 päeva,” lausus Silbaum.