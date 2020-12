Talisport „Lennumäel hüppamine on peaaegu sama hea kui seks.“ Mart Treial , täna 20:00 Jaga: M

LENDAV MEES: Artti Aigro sai möödunud nädalalõpul Planica lennumäelt üheksa korda alla hüpata. Foto: SIPA/SCANPIX

Planica lennumäe tornist laskuv suusahüppaja kiirendab nullist sajani paari-kolme sekundiga, umbes nagu Lewis Hamilton Mercedese vormeliga, ja viskub seejärel pea ees tundmatusse. Maapinnast kohati kaheksa meetri kõrgusel õhus kasvab kiirus 130–140 kilomeetrini tunnis ning kannab kõvemaid mehi lendorava kombel ligemale 250 meetri kaugusele. „Seal oled täiesti kaaluta olekus, sina ja su suusad. Pead usaldama kahte lauda, mis sul varba otsas on. See on kosmos!“ kirjeldab Eesti rekordimees Kaarel Nurmsalu (29).