HEAS HOOS! Raadik, Teppan ja Orav vedasid Selveri järjekordse võiduni 

Selveri meeskond on tõusnud heasse hoogu, järjest on võidetud viis kohtumist ja liigamängus tunti viimati kaotusevalu 1. oktoobril, kui kaotati Saaremaale. Lisaks on Selver taganud koha karikafinaalis, kui poolfinaalis lülitati konkurentsist Saaremaa, vahendab volley.ee.