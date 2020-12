KURIOOSUM | Ainult Eestis: väravavaht tuli väljakule tipuründajana 

Omapärane seik pärineb just teisest kohtumisest, kus Kuressaare varumeeste seas olid vaid kaks nime: Sören Kaldma ja Roland Kütt. Kaldma oli vigastatud ja platsile ei läinud. Küll aga sai oma võimaluse varuväravavaht Kütt, kes saadeti platsile 84. minutil ründesse.

Sander Laht lisas tiimikaaslase etteaste kohta: „Roland proovis vahepeal neliveoga ja küll ta proovis igasuguseid asju. See näitas jälle seda, et kõik on valmis meeskonna nimel kõike tegema. Eelmine mäng mängis meil ju tegelikult [Sören] Kaldma, kes oli täiesti vigane. Selles mõttes suur-suur tänu kõigile.“