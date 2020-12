VIDEO | USA superstaar tegi pärast enam kui aasta pikkust vigastuspausi eduka comeback'i 

Durant vigastas 2019. aasta läänekonverentsi finaalis Achilleuse kõõlust, mille tõttu oli ta sunnitud eelmise hooaja vahele jätma. Kuigi niivõrd tõsistest vigastustest taastumine on keeruline ning ainult üksikud mängijad suudavad naasta kunagisele tasemele, siis vähemalt esialgu paistab, et ameeriklane on raskest seisust edukalt välja tulnud.