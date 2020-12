Neymar toimetati platsilt minema kanderaamil, brasiillast võib oodata pikk mängupaus 

Neymar, kes mängib PSGs 2017. aastast, on viimase kolme aasta jooksul varemgi hüppeliigest vigastanud. Mullu jäi tal selle tõttu Copa Americal mängimata. Brasiillane läheb täna uuringutele, tema koduklubi kardab, et seekordne vigastus on varasematest tõsisem.