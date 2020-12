Kõmu „Mamamia!“ Kauni kaasa seksikad jõulufotod ajasid Ronaldol endalgi vere vemmeldama Ohtuleht.ee , täna 15:48 Jaga: M

Jõuluidüll Cristiano Ronaldo kodus. Foto: Instagram/georginagio

Jõulud on ukse ees ning jalgpallimaailma superstaari Cristiano Ronaldo elukaaslane Georgina Rodriguez demonstreeris sotsiaalmeedias, et nende pere jõulukuusk on juba kenasti ehitud ja maja pühademeeleolu täis. Kõige krooniks ajas Georgina paksemad vatid seljast ning näitas jõulupiltidel ka enda kaunist keha, üll vaid seksikas punane pesu. Ronaldo kiitis fotod nähtavasti heaks, sest kirjutas omalt poolt foto alla kommentaariks "Mamamia!"