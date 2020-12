Põnev! Gerd Kanter asus uude ametisse 

Loetud kuud tagasi uuel ametikohal alustanud Kanter võttis pakkumise vastu, sest talle sümpatiseerisid klubi suured ambitsioonid noorte arenguga ning loodab, et tema eeskuju, tõekspidamised ja kogemused aitavad eesmärkidele kaasa.

Spordiklubil Nord on suured plaanid, mille täitumiseks on Kanteri sõnul vaja, et seal treeniks palju lapsi. „Kui räägime talendist, siis peab valim olema suur – töö, mis noortespordis tehakse, peab olema läbimõeldud ja teadusega toetatud. Klubi 1200 last on Eesti mõistes väga suur arv, pidades silmas, et keskmine noortele suunatud spordiklubi liikmete arv on Harjumaal 100.“

Vaatamata sellele soovib Nord järgmiseks aastaks kokku saada üle 2000 liikme, kuigi Covidi tingimustes on Kanteri sõnul keeruline laieneda.

Klubi pakub erinevaid spordialasid, millest kaks suurimat on korvpall ja ujumine. Hetkel neil Kanteri sõnul siiski oma basseini pole ja renditav spordihoone on ainult pallimängu keskne. Taristu on uue spordidirektori hinnangul ühe spordiklubi jaoks äärmiselt oluline, sest siis oleks võimalik pakkuda trenniaegu, mis sobivad laste kooligraafikuga, hetkel võetakse seda, mis antakse. Kanteri unistustes on neil oma kergejõustikuhall, lisa väljak pallimängudele, matisaal ja vutiväljak.

Tema sõnul tuleb rahaliselt loota linna ja riigi toetusele – selline suur spordiklubi ongi üks peamisi võimalusi, kuidas lapsi rohkem spordi juurde tuua. „Tegemist on valdkonnaga, kus muudatused võtavad aega. See on valdkond, mille protsesse tuleb ise juhtida ja otsusetegijaid mõjutada,“ ütles Gerd Kanter.

Spordiklubil on täna ligikaudu 40 treenerit, mis peaks direktori sõnul loodetava 2200 lapse juures olema palju suurem. „See on teine murekoht. Kui tahame häid treenereid vastavate sertifikaatidega, siis neid võtta pole. Heal tasemel treenerid on hõivatud ja noortetreeneri EKR 5. tase võtab aega minimaalselt kaks aastat. 100% spordiklubi juures töötavaud treenereid palju pole, ollakse osalise koormusega näiteks õpetajatöö kõrvalt. Eesmärgiks on saada treenerid täistööaja peale,“ sõnas Kanter.