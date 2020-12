Kristina Šmigun-Vähi õdede rivaalitsemisest: „Mul on väga kahju, et käitusin Katriniga sel hetkel nii inetult.“ 

„Kui olid rasked hetked ja hooajad läksid järjest halvasti, siis meenus see väike kaheksa-aastane tüdruk, kes tegi lumeinglit ja soovis langevalt tähelt, et ta saaks olümpiavõitjaks. See tüdruk tuli iga kord minu juurde ja raputas, et ma ei annaks alla. Iseloom lihtsalt ei lubanud käega lüüa,“ meenutas praegune riigikogu liige.