Tammeka ründaja liitus FC Floraga 

“Soovin tänada kogu Tammeka klubi, fänne, staffi, treenereid ja mängijaid, kes on kuue aasta jooksul õpetanud mulle nii mõndagi ning teinud need aastad meeldejäävaks. Olete mänginud hindamatut rolli minu karjääri kujunemisel. Aeg on teha järgmine samm edasi ning võtta vastu uued väljakutsed," vahendati Reinkorti lauseid Tammeka sotsiaalmeedias.

"Tegemist on lisaks veel kiire mängijaga, kellel on oma pikkuse kohta hea tehnika. Kuna Sten on väga pühendunud mängija, siis ta sobitub hästi meie töökasse meeskonda ja on heaks täienduseks," lisas Hurt.