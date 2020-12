SAHINAD: jalgpallikoondise uus peatreener tuleb Šveitsist, kaalukausil ka Taani legendi nimi 

Pärast MM-valikgruppide loosimist rääkis EJLi president Aivar Pohlak, et esimeses kandidaatide ringis on kolm nime: Voolaid ja kaks välismaalast, kellel ta täpsemalt peatuda ei soovinud. Lisaks oli veel kolm nime, kuid nende puhul tõdes Pohlak, et pigem on tegemist n-ö teise ringi valikuga, kui seda peaks vaja minema. Ühtlasi avaldas ta lootust, et uus peatreener (seda, et Voolaid, kelle leping kestab aasta lõpuni, selles ametis ei jätka, andis Pohlak üsna selgelt mõista) saab paika nädala jooksul pärast juhatuse koosolekut.