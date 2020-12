Võidusõiduhobune pidi rassismisüüdistuse tõttu nime vahetama 

Kuulsa ratsu Bungle Inthejungle järeltulija Jungle Bunny sai laupäeval Wolverhamptonis toimunud võiduajamisel kuuenda koha, kuid peagi pärast võistlust läks sotsiaalmeedias lahti arutelu, et kuidas saab ühe hobuse nimi üldse selline olla. Nimelt kasutatavat väljendit "Jungle Bunny" teatud ringkondades kui alavääristavat pilkenime mustanahalise inimese kohta.

Kuna Briti saartel on rassismiteemad väga tundlikud ning et sekkusid autoriteedidki, muutsid hobuse omanikud nime kähku ära. Endine Džunglijänku võistleb edaspidi nime all Jungle Bells (Džunglikellad).