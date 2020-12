AMETLIK: koroonaviirus nõudis autoralli MM-sarja uuelt hooajalt esimese ohvri

Ralli peakorraldaja Glenn Olsson sõnas, et nad ei suuda täita riigis kehtestatud kõrgeid ohutusnõudeid, seega oli ainus võimalus üritus terviseriskide vältimiseks ära jätta.

Portaal DirtFish kirjutas eile, et pandeemia tõttu on ohus ka hooaja avapaugu, Monte Carlo ralli toimumine.

Monte Carlo ralli korraldajad on pidanud võidusõidu marsruuti korduvalt muutma, et kohaneda Prantsusmaa koroonareeglitega. Tõenäoliselt tuleb loobuda ka Gapi publikukatsest.

"Võimalik, et oleme sel ajal keset kolmandat koroonalainet," arutles seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier. "Sellisel juhul ma ei usu, et Monte Carlo ralli toimumise tõenäosus on väga suur."