Koroonaviirus ähvardab nurjata autoralli MM-sarja uue hooaja alguse 

WRC hooaeg peaks algama traditsiooniliselt jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga ning jätkuma kolm nädalat hiljem Rootsis, kuid mõlema toimumine on pandeemia tõttu kahtlane.

Monte Carlo ralli korraldajad on pidanud võidusõidu marsruuti korduvalt muutma, et kohaneda Prantsusmaa koroonareeglitega. Tõenäoliselt tuleb loobuda ka Gapi publikukatsest.

"Võimalik, et oleme sel ajal keset kolmandat koroonalainet," arutles seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier. "Sellisel juhul ma ei usu, et Monte Carlo ralli toimumise tõenäosus on väga suur."