Koondise endine peatreener teab, miks Venemaa laskesuusatajad pole 33 võistlust järjest poodiumile jõudnud 

Selge, et treenerid teevad vigu, aga neile tuleb anda võimalus ehitada oma treeninguprotsessi. Maailmas pole ühtki spetsialisti, kes suudaks tuua edu nüüd ja kohe. Seega loodan, et Kaminski ja Šasilov saavad töötada vähemalt Pekingi olümpiamängudeni. Ainult siis saame mingeid järeldusi teha. Treenereid ei saa vahetada nagu kindaid. Jõudsin aasta töötada enne, kui mind lahti lasti."

Individuaalselt on venelaste parimaks jäänud sel hooajal 10. kohad, teatesõidus on nii nais- kui ka meeskond saanud parimal juhul 4. koha. "Soovitan teil olukorda mitte dramatiseerida," kommenteeris Devjatjarov.

"On näha, et mõlemad võistkonnad on iga etapiga paremaks läinud. Usun, et tulemused tulevad peagi. Olime [pühapäevases] meeste teatesõidus medalile väga lähedal, aga laskmine vedas Saša Loginovi alt (Venemaa ankrumees käis viimase tiiru järel trahviringil ja minetas poodiumivõimaluse – M. T.), kuid see on laskesuusatamine. Küll ta tabab tähtsamal võistlusel."