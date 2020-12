Maailma teine reket ei plaani Austraalia lahtiseid vahele jätta 

„Rafa on kinnitanud, et ta sõidab Melbourne’i ja mängib Austraalia lahtistel meistrivõistlustel,“ kõlas Perez-Barbadillo kinnitus Eurospordi vahendusel.

Kui tavapäraselt on kängurude ja koaalade kodumaal peetav Suure Slämmi turniir toimunud jaanuaris, siis tänavu planeeritakse see pidada veebruari esimeses pooles. Alles mõned päevad tagasi sõnas endine esireket Roger Federer, et ta pole kindel, kas plaanib turniiril osaleda. Tema kahtluste põhjuseks on põlvevigastus, millest taastumise osas pole ta kindel, kas saab õigeks ajaks terveks.