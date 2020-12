GALERII | Vips näitas oma esimesel vormel 1 testipäeval head minekut, kiireim oli vanameister Alonso 

Renualt'ga kihutanud Alonso aeg oli 1.36,333. Vanameister oli seega väledam, kui Renault' ässad Esteban Ocon ja Daniel Ricciardo laupäevases vormel 1 etapi kvalifikatsioonis. Alonsole järgnesid Mercedese mehed Nyck de Vries (+0,262) ja Stoffen Vandoorne (+0,507). Neljas oli Alfa Romeoga kihutanud Robert Kubica (+1,113). Poola piloot on kõva vormel 1 kogemusega ja lõpetas 2008. aasta hooaja BMW roolis neljandana. Tema CV-s on ka üks etapivõit. Viienda aja kihutas välja Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +1,224). Vips kaotas Alonsole 1,437 sekundit. Tänavune vormel 2 tšempion Mick Schumacher oli viimane ehk 15., kaotust kiireimale kogunes 3,614 sekundit.

Testipäeva tulemusi ei saa võtta päris puhta kullana, sest tiimid katsetavad erinevaid nüansse. Koroonaviiruse pandeemia ajastul on iga testipäev oluline, et valmistada järgmiseks hooajaks ette võimalikult hea auto. Seega on raske öelda, millist seadistust keegi kasutas ja mille testimiseks päev kulus.