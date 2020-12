Teised tiimid on pahased: miks lubati kahekordne maailmameister Alonso noorte sõitjate testipäevale? 

Pühapäeval tõmmati vormel 1 hooajale joon alla ja maailmameistriks krooniti Lewis Hamilton. Täna peeti Abu Dhabis hooajajärgne noorte sõitjate testipäev, kus oli muuhulgas Red Bulli roolis ka eestlane Jüri Vips. Kui meie mees sai kirja päeva kuuenda aja, siis kõige kiiremat minekut näitas Fernando Alonso.

„Ta on minust umbes poole vanem, nii et see teeb mind eriti nooreks,“ vihjas McLareni tiimi 21aastane sõitja Lando Norris, et nii vana mehe osalemine sel testipäeval on jabur. „On ju väga selge, et Fernando pole noor sõitja. Ei ole nii, et ta oleks siin sarjas teinud ühe või kaks sõitu... Ta on juba ainuüksi sel aastal saanud vormel 1 autos läbi viia mitmeid testisõite, seega ma ei saa sellest aru. Ma ei mõista, miks ainult tema jaoks muudeti reegleid. See on päris tobe ja mu arust ei tohiks see olla lubatud,“ vahendas Norrise sõnu portaal planetf1.com.

Alonsol on lisaks kahele maailmameistritiitlile, mis ta teenis aastatel 2005 ja 2006, ette näidata 311 F1 sarja starti. FIA poolt anti talle luba noorte sõitjate testipäeval osaleda seetõttu, et leiti, et seal saavad kaasa lüüa kõik need, kes pole 2020. aastal vormel 1 masinat testinud.

Lisaks Norrisele ei meeldinud Alonso kaasamine ka Racing Pointi tiimi bossile Otmar Szafnauerile. „Olin üllatunud, et Fernando lubati testimisele, see on kindlasti asi, mida peame FIA-ga arutama,“ vahendas planetf1.com. „Minu arust on reeglid üsna selged: see on noorte sõitjate test. Kahekordne maailmameister, kes on kohe oma neljakümnendates eluaastates, ei ole minu jaoks noor sõitja,“ pahandas Szafnauer.