Šveitslased sinisärkide tõenäolisest uuest juhendajast: mängijana legend, aga treenerina tulemusi pole 

Pärast MM-valikgruppide loosimist rääkis Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, et koondise peatreeneri kandidaatide ringis on kolm nime: Voolaid ja kaks välismaalast. Viimaste kohta vihjas ta koondise fännidele, et ühe puhul on tegu taanlasega, kes on juhendanud väikeriigi koondist. Eeldatavasti on tegu 59aastase Lars Olseniga, kes aastail 2011–2019 tüüris Fääri saarte rahvusesindust ning viimati oli koduliiga satsi Esbjergi eesotsas.