Valitsev maailmameister Hamilton: 2020 oli kõige raskem aasta 

Briti sõitja kindlustas juba enne hooaja viimaseid etappe tänavuse meistritiitli ja sai endale lubada sedagi, et pidi eelviimase etapi positiivse koroonaviiruse proovi tõttu vahele jätma. Aasta viimasel võidusõidul Abu Dhabis oli ta tagasi ja sai kolmanda koha. Kui aga kõrvaltvaatajatele tundus, et oma seitsmenda meistritiitli võitnud Hamiltoni hooaeg oli lihtne, siis tegelikkuses see seda polnud.

„Arvan, et minu jaoks personaalselt on see olnud üks raskemaid aastaid, kui mitte lausa kõige raskem aasta. Oleme palju pidanud olema isolatsioonis ega ole saanud inimeste lähedal viibida. Elust on suur tükk kadunud. Elu ei ole normaalne,“ vahendas Hamiltoni sõnu formula1.com.